Chelsea, Willian giura fedeltà: “Non parlerò con altri club, ma il mio futuro non dipende da me…”

Futuro incerto per Willian, esterno brasiliano del Chelsea. Nonostante il contratto in scadenza nel 2020, il classe 1988, che ha da sempre la stima di tanti top club d’Europa, ha voluto assicurare, parlando al Daily Mail, che non ha alcuna intenzione di lasciare i Blues.

In attesa che la società gli offra il rinnovo, Willian ha giurato la massima fedeltà: “A gennaio non parlerò con altri club, perché ho un contratto con il Chelsea fino alla fine dell’anno”, ha detto il brasiliano. “ Sono un giocatore del Chelsea e il club sa che mi piacerebbe restare qui, sono felice qui. Ma la situazione non è nelle mie mani, ma nelle mani dei dirigenti. Sanno quello che voglio, quindi devo solamente aspettare la loro decisione”.