Chelsea, Willian: “Rinnovo? Spero di poter dare presto buone notizie”

Ancora da decifrare il futuro di Willian. Il brasiliano del Chelsea andrà in scadenza di contratto al termine della prossima stagione, con le trattative per il rinnovo che, al momento, stentano a decollare. Della situazione, a Yahoo Sport, ha parlato lo stesso giocatore.

RINNOVO – “Il mio desiderio è quello di rimanere qui, mi piace il club e qua mi sento come in famiglia. Al momento, però, cerco di non pensare troppo al rinnovo per non perdere concentrazione in campo. Il mio agente e il club stanno parlando, spero presto di poter dare buone notizie. Se ho avuto offerte? Durante il mercato è normale leggere di qualche interessamento, io però sono concentrato solamente sul Chelsea”.

