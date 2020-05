Chelsea, Zola: “Hazard un problema durante l’allenamento”

La prima stagione di Eden Hazard al Real Madrid è stata più complicata del previsto. Il belga si era presentato in una condizione discutibile durante il ritiro dei Galacticos e i continui infortuni lo hanno costretto quasi sempre ai box. In campionato l’ex Chelsea ha giocato 10 partite segnando solamente un gol e la prossima stagione dovrà essere quella del riscatto. Nel frattempo Gianfranco Zola ha rivelato la scarsa attitudine di Hazard per gli allenamenti.

Hazard un problema

Intervistato da Bein Sports l’ex attaccante italiano ha parlato del comportamento del belga durante gli allenamenti ai tempi del Chelsea. La gestione era quella di Maurizio Sarri e molti giocatori hanno fatto fatica a digerire i metodi dell’allenatore toscano. Zola ha parlato così di Hazard: “È un piacerle averlo nelle partite, ma è un problema durante l’allenamento. C’erano giocatori come Hazard che vincevano le partite da soli, ma soffrivano alcuni tipi di esercizi. Nonostante si annoiasse però svolgeva gli esercizi come tutti. Annoiarsi fa parte del mestiere del calciatore”.