Chi fa da sé… fa per tre, De Bruyne: “Rinnovo col Manchester City? Sto facendo da solo perché…”

Kevin De Bruyne non ha bisogno di mediatori, agenti o altre figure. Per il rinnovo di contratto col Manchester City, il belga ha deciso di fare tutto da solo. Lo ha confermato lo stesso trequartista ai microfoni di VTM Nieuws e il motivo è semplice: vuole restare in maglia Citizens ancora a lungo.

De Bruyne fa da sé…

L’attuale contratto di De Bruyne scadrà nel 2023, ma il calciatore vuole proseguire ancora a lungo col Manchester City. Ecco perché non vede alcuna necessità di ricorrere a nessuna figura al di fuori di… se stesso. “Al momento sto facendo i colloqui da solo con la società. Mi piacerebbe restare con il club, quindi è facile per me. Siamo in buoni rapporti con la società e con i proprietari del Manchester City quindi nessun problema. Stiamo parlando ma non siamo ancora in fase avanzata. Credo che sia facile perché voglio restare. Se non volessi restare, ci vorrebbe qualcuno che facesse da mediatore. Ma quando vuoi restare, non è così difficile fare da solo”.