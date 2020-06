Ci eravamo tanto amati… Ndombele ha chiuso con Mourinho: non giocherà più per il Tottenham

José Mourinho e Tanguy Ndombele ai ferri corti. Il rapporto tra i due sarebbe ai minimi storici dopo l’ennesimo rumors che vorrebbe il calciatore protagonista di una lite in allenamento che lo ha portato persino davanti alla dirigenza come sorta di punizione. Il calciatore più pagato della storia degli Spurs, adesso, sembra non avere più alcuna intenzione di giocare per gli inglesi.

Ndombele: mai più in campo per il Tottenham di Mourinho

Secondo quanto riporta il Sun, tra Ndombele e il tecnico Mourinho il rapporto sarebbe davvero ai minimi storici. 2 gol e 4 assist in 27 partite giocate, ma soprattutto un feeling che da diverse settimane non c’è più, L’exploit, in tal senso, sarebbe arrivato durante l’allenamento di lunedì quando i due avrebbero avuto una grossa discussione poi risolta con la convocazione del centrocampista ex Lione al tavolo della dirigenza. Adesso, Ndombele avrebbe dato l’ultimatum alla società: non intende più giocare. Se dal canto suo Mourinho ha minimizzato la situazione, dalle parti del calciatore si cercano soluzioni per il futuro. Possibile quindi una sua partenza nel prossimo mercato. Dopo essere arrivato per 65 milioni di sterline, il giocatore sembra destinato ad un’uscita non troppo felice…

PER LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI