Cinque cambi? No grazie: la Premier torna alla normalità

La pandemia non ha cambiato solo la nostra quotidianità, ma ha avuto un impatto molto forte anche sul mondo sportivo. Il calcio è stato uno dei pochissimi sport a ricominciare dopo un leggero affievolimento dei contagi e lo ha fatto con delle modifiche necessarie, una di queste il passaggio dalle 3 alle 5 sostituzioni.

LA PREMIER RINUNCIA AI 5 CAMBI

Le varie federazioni europee avevano sposato in pieno questa proposta dell’Ifab e della Fifa prolungandola anche per la stagione 2020/2021. Così non sarà però per la Premier League. La FA infatti ha fatto sapere di non essere interessata a questa formula e perciò dall’anno prossimo i campionati inglesi torneranno ad avere solamente tre sostituzioni. La Serie A dal canto suo ha ufficializzato la regola dei 5 cambi anche per la prossima stagione, così come la Liga.