City-Aguero ai saluti, Touré esalta il Kun: “Una leggenda, il migliore della storia del club”

Solitamente è sempre difficile individuare una top 11 di ogni squadra. Non è un compito facile, specialmente per chi ha avuto tanti campioni nella propria rosa. Secondo Yaya Touré, però, non è troppo complicato scegliere il miglior attaccante del Manchester City. L’ex centrocampista è convinto che Sergio Aguero sia il migliore per distacco nel suo ruolo.

OMAGGIO

Touré ha omaggiato l’ex compagno a Talksport: “È il miglior attaccante che il Manchester City abbia mai avuto, senza dubbio. Ha segnato oltre 200 reti ed è qualcosa di incredibile. Una leggenda per questo club ma tutte le cose hanno una fine”.