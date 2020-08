City, Al-Mubarak non si accontenta: “Pronti nuovi acquisti sul mercato”

Il Manchester City archivia la delusione in Champions League. I Citizens erano una delle formazioni favorite per la vittoria finale, ma a sorpresa sono stati eliminati dal Lione ai quarti di finale per 3-1. Un k.o. clamoroso, che ha mostrato i limiti della squadra inglese, allenata da Pep Guardiola.

RILANCIO

Tuttavia il progetto non sembra destinato a subire ripercussioni o scossoni. Il presidente del club, Khaldoon al-Mubarak, ha rilanciato la sfida ai microfoni dei canali ufficiali della società: “Ci sono altri giocatori che acquisteremo e ci atterremo al piano ovviamente all’interno delle realtà del mercato in cui viviamo oggi. La mia posizione è chiara: non abbiamo una visione annuale, ma una visione a lungo termine, di una decina d’anni. Quando guardiamo ai cambiamenti o ai miglioramenti che dobbiamo apportare a questa squadra, non ci tireremo indietro. Ake e Ferran Torres, ci siamo mossi velocemente perché erano nostri obiettivi”.