City campione d’Inghilterra senza giocare: United sconfitto dal Leicester

Cinque titoli in dieci anni per il Manchester City in Premier League

Redazione ITASportPress

La Premier League ha il suo campione. Dopo aver ceduto lo scettro al Liverpool nella scorsa stagione, il Manchester City torna sul trono d'Inghilterra. Per i Citizens è un vero e proprio dominio: si tratta del quinto titolo in dieci anni. Solamente l'ultimo United di Ferguson, il Leicester dei miracoli, il Chelsea di Conte e appunto il Liverpool di Klopp sono riusciti a infrangere l'imbattibilità della squadra allenata ora da Pep Guardiola. Per il tecnico catalano i numeri sono considerevoli: in cinque stagioni in Premier League tre campionati vinti.

La vittoria del City non era più in discussione da tempo, dato il vantaggio stabilmente attorno ai 10 punti sul Manchester United, ultima inseguitrice ad arrendersi. La sconfitta contro il Chelsea sembrava aver tenuto in vita le flebili speranze dei Red Devils, ma oggi si sono chiusi i giochi. Il Leicester si è imposto all'Old Trafford: Thomas in gol al 10', pari di Greenwood dopo 5 minuti e nuovo vantaggio delle Foxes nella ripresa con Soyuncu. Così, senza nemmeno giocare, il City si è laureato campione d'Inghilterra.