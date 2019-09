City da sogno, Guardiola torna a far paura: Watford travolto 8-0!

Riparte l’ottovolante targato Manchester City. Ottovolante non solo per il nome, ma anche di fatto. I campioni d’Inghilterra, reduci dal k.o. inatteso contro il Norwich, si riscattano contro il Watford e lo fanno a modo loro, con una prestazione mostruosa ed un punteggio eloquente: 8-0. Basti pensare che dopo nemmeno 20 minuti il risultato è già sul 5-0 per i Citizens. Al 1′ va in gol David Silva con un inserimento perfetto su cross di De Bruyne, seguito da Sergio Aguero su rigore al 7′. Poi tocca a Mahrez andare in rete su punizione. Al 15′ è poker grazie al tap in di Bernardo Silva che insacca da due passi su sponda di Otamendi. Lo stesso Otamendi sigla il quinto gol con una deviazione sotto porta. Nella ripresa la musica non cambia: al 46′ Bernardo Silva disorienta la difesa e supera il portiere con una conclusione precisa. La tripletta personale del portoghese arriva al 70′ con un tiro sul secondo palo. All’85 ecco il gol di De Bruyne con un missile sul primo palo. City da applausi, con una prova di forza invidiabile. Un messaggio arrivato chiaro e forte a Liverpool.