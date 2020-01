City devastante, Aston Villa travolto 6-1: tripletta per Aguero

Senza storia. Quando tutto fila liscio, il Manchester City si conferma pressoché ingiocabile. I Citizens spazzano via a domicilio l’Aston Villa con un rotondo 6-1. Già al termine del primo tempo la sfida è pressoché archiviata. Al 18′ e al 23′ Mahrez fa doppietta: prima supera il portiere dopo aver dribblato tre avversari, poi sfrutta l’assist di Silva per raddoppiare. L’Aston Villa accusa il colpo e al 28′ arriva anche il gol di Aguero. Al termine dei primi 45 minuti arriva anche il poker con Gabriel Jesus che segna su assist di De Bruyne. Nella ripresa, lo show non finisce. Al 58′ ancora Aguero sfrutta le incertezze della difesa avversaria e fa 5-0. All’82 arriva il sesto gol, ancora ad opera di Aguero. In extremis, i Villans realizzano la rete della bandiera con El-Ghazi su calcio di rigore. I Citizens risalgono in classifica, approfittando dello stop del Leicester City.