City, ecco il successore di Kompany: David Silva è il nuovo capitano

Ancora poche ore e ripartirà la Premier League. Tutte le formazioni inglesi andranno alla caccia del Manchester City, la squadra capace di conquistare le ultime due edizioni. La squadra di Pep Guardiola insegue il tris, seguendo le orme dei cugini dello United, quando, con Alex Ferguson, dominò i campionati dal 2006 al 2009. Non mancano i cambiamenti all’interno dei Citizens: per la prima volta dopo tanti anni non sarà Vincent Kompany ad indossare la fascia da capitano. Al posto del belga ci sarà David Silva. L’attaccante classe 1986 è una bandiera del City, dato che milita a Manchester dal 2010, conquistando ben quattro Premier League.