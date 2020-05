City fuori dalle coppe? De Bruyne ammette: “Non so se resterò qui”

Tra gli aspetti più curiosi della prossima stagione c’è la conferma dell’esclusione dalle coppe europee del Manchester City comminata dall’Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario. Una decisione da cui dipendono anche movimenti di mercato di notevole rilevanza. A preoccupare i tifosi dei Citizens ci sono anche le dichiarazioni di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga non ha esitato a mostrare le sue perplessità ai microfoni di Het Laatste Nieuws: “Sto aspettando ancora. Il club è convinto al cento per cento di avere ragione. Ho fiducia nel mio club. Credo a quello che mi dicono. Aspetteremo e vedremo cosa succederà. Una volta presa la decisione finale, la esaminerò. Due anni senza Champions League sarebbero lunghi. Un anno è qualcosa che potrei essere in grado di affrontare, ma due…”. Un’occasione per i possibili acquirenti.