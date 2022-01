City, Guardiola avvisa: “Ward-Prowse miglior tiratore di punizioni al mondo”

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha elogiato Ward-Prowse in conferenza stampa.

Alla vigilia della sfida di Premier League contro il Southampton, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato così di James Ward-Prowse: "E' il miglior tiratore di calci di punizione al mondo. Non vedo nessuno come lui, in questo momento. Nessun giocatore è migliore di Ward-Prowse in Premier League e nel resto dei campionati. E' un centrocampista molto intelligente, bravo sia con la palla che senza. Domani bisognerà stare attenti alle palle inattive. Sarà fondamentale non concedere questo tipo di occasione. Dovremmo stare molto attenti perchè sarà una partita difficile". Lo scorso weekend, il capitano del Southampton, con una punizione segnata dai 35 metri contro il Wolverhampton è diventato il secondo miglior realizzatore di punizioni in Premier League con le sue 12 reti, meglio di lui solo David Beckham con 19 punizione realizzate con la maglia del Manchester United.