City, Guardiola cerca un vice allenatore: ipotesi Xabi Alonso

Da giocatore ha incantato le platee più importanti ed esigenti d’Europa. Ora Xabi Alonso prova a fare lo stesso con la sua carriera da allenatore. L’ex centrocampista spagnolo, campione del mondo nel 2010, ha vestito le casacche di Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco, ma ora sembra pronto a partire con la sua gavetta da tecnico in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Sun e da Goal, infatti, il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe pensato a lui come sostituto di Mikel Arteta, che era il vice allenatore prima di accettare l’incarico di guida dell’Arsenal. Il profilo di Xabi Alonso piace, ma resta ancora sotto osservazione. Peraltro Guardiola ha già allenato a Monaco il campione spagnolo e nel 2017 aveva profetizzato per lui una carriera da tecnico.