City, Guardiola: “Divario con lo United inimmaginabile tre anni fa”

In Premier League scocca l’ora del derby di Manchester. Il City non vuole perdere ulteriore terreno dal Liverpool, ma deve fare i conti con l’orgoglio dello United. Tuttavia, a sorpresa, tra le mura amiche, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer non ha mai vinto contro i Citizens, da quando sulla panchina avversaria siede Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha commentato l’avvicinamento al derby: “Non mi sarei mai aspettato di avere questo divario tra noi e lo United in questi tre o quattro anni. Non ho dubbi sulla qualità dello United e apprezzo il suo manager. Li rappresenta in modo eccezionale. Lo United sta lavorando per migliorare e avvicinarsi alle persone sopra di loro, ma anche Manchester City vuole migliorare e la distanza è quella che è”.