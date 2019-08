City, Guardiola è sicuro: “Più sicuro rispetto ai tempi del Barcellona”

Pep Guardiola si appresta ad iniziare la quarta stagione alla guida del Manchester City. Il tecnico catalano è imbattuto da due anni in Premier League e nel 2018/19 ha conquistato tutti e quattro i trofei inglesi. Un primato straordinario. Manca solamente la Champions League, l’ossessione delle ultime stagioni. Ma l’allenatore dei Citizens non si mostra preoccupato. Anzi, a giudicare dalle sue dichiarazioni il meglio deve ancora venire: “Sono molto più tranquillo dei tempi del Barcellona”. La ragione è presto spiegata: “Abbiamo assimilato molto bene diversi concetti, siamo più maturi dell’ultima stagione”. Insomma, gli avversari, inglesi e non, sono già stati avvisati.