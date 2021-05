City, Guardiola è sicuro: “Vinta la Premier League più dura di sempre”

Il tecnico dei Citizens analizza l'andamento della formazione inglese in campionato

Il Manchester City si laurea campione d'Inghilterra. Per Pep Guardiola si tratta del terzo titolo in cinque anni di Premier League. Il tecnico catalano esprime le sue sensazioni ai canali ufficiali del club: "È stata la stagione più dura, la Premier League più dura di tutte. Ricorderemo per sempre questo titolo per come l'abbiamo vinto. Sono molto orgoglioso di questo gruppo di calciatori, sono molto speciali. Con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, hanno avuto una continuità incredibile. Questo trionfo è anche di ogni membro del nostro staff tecnico, che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per assicurarsi che ai giocatori non mancasse nulla. La Premier League è il titolo più importante per noi. Si gioca ogni tre giorni, devi dimostrare di essere il migliore ogni settimana se vuoi vincere questa competizione".