City, Guardiola: “Felice di lavorare qui. Dobbiamo superare Liverpool e Leicester”

Si gioca domani, sabato 30 novembre, alle ore 13.30 la partita fra Newcastle e Manchester City in Premier League. Queste le parole del tecnico dei Citizens Pep Guardiola in conferenza stampa: “Non abbiamo ulteriori infortuni, ma Aguero è out. Abbiamo lavorato insieme dall’inizio con questa proprietà, sono molto felice di lavorare qui – ha detto l’allenatore catalano -. Possiamo parlare e confrontarci su come si possa migliorare la situazione, ritengo Khaldoon un uomo umile. Sterling? Migliora anno dopo anno, stagione dopo stagione. Del suo contratto non parlo, è una questione da affrontare con la dirigenza, non con me. Comunque non sto pensando ora a vincere il campionato, adesso dobbiamo superare Leicester e Liverpool, è quello che conta per migliorarci, e so che non possiamo perdere”.

E poi, sul collaboratore Mikel Arteta possibile nuovo allenatore dell’Arsenal: “No comment”.