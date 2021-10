City, Guardiola: “Grealish acquistato per mettere pressione… ai titolari”

Acquistare nuovi talenti per mettere pressione a chi c'è già: questa l'idea di Pep Guardiola

Il Manchester City si è rinforzato in estate con l'acquisto di Jack Grealish. Un innesto da 100 milioni di sterline. Ma era davvero così indispensabile per la squadra campione d'Inghilterra in carica? Il tecnico Pep Guardiola ha spiegato in conferenza stampa il suo pensiero a riguardo: "La qualità che ha sulla trequarti mi ha spinto ad acquistarlo. Grealish è bravo ad attirare gli avversari e a trovare i suoi compagni di squadra. Abbiamo tanti giocatori ma ne abbiamo aggiunto un altro perché abbiamo tante partite e tante competizioni. Inoltre ha un'età perfetta e quando sei al top in tutte le competizioni devi cambiare un po', in modo tale che tutti sentano la pressione dei nuovi acquisti e i nuovi comprendano cosa il club ha fatto. È così che le grandi società si comportano".