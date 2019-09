City, Guardiola ironico: “Al primo anno per tutti ero Fraudiola, ma poi…”

Primo colpo di scena in Premier League: mentre il Liverpool continua la sua marcia trionfale, il Manchester City incappa in un clamoroso k.o. contro il Norwich. Pep Guardiola, però, non ha intenzione di alzare bandiera bianca e suona la carica ai suoi, ironizzando anche su una particolarità: “Dobbiamo congratularci con il Liverpool perché sono già campioni? Non mi sembra. Al primo anno per tutti ero ‘Fraudiola’ perché si diceva che l’annata fosse una frode. Poi però questi giocatori mi hanno portato tutto il prestigio che ora ho in Premier League, dove la mia prima stagione era stata etichettata come la ‘frode Guardiola’. Dicevano che non era possibile giocare in questo modo in Inghilterra. E ora in tutto il mondo le persone dicono quanto io sia un bravo manager. È per merito loro, non mio”.