City, Guardiola non si arrende: “Il campionato è ancora aperto”

Il Manchester City inciampa ancora e vede il Liverpool fuggire sempre più lontano. Sono 11 i punti di ritardo tra i Reds capoclassifica e i Citizens. Un gap che non sembra preoccupare Pep Guardiola, come testimoniato dalle sue parole dopo il pari contro il Newcastle: “Il campionato è ancora aperto. Continueremo a combattere fino all’ultimo giorno come abbiamo fatto anche nella scorsa stagione. Lo spirito deve sempre essere quello perché tutto può succedere nel calcio. Abbiamo giocato ad un buon livello. Ci siamo mossi bene, abbiamo creato abbastanza occasioni ma sfortunatamente abbiamo subito gol. In generale, abbiamo giocato bene. Penso che abbiamo giocato a livello della scorsa stagione. “