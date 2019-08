City, Guardiola punta su Sterling: “Può segnare più di 30 gol in Premier”

Pep Guardiola è stato l’uomo della Provvidenza per Raheem Sterling. Infatti, nessun tecnico ha saputo rendere così prolifico l’attaccante inglese. Merito del gioco dell’allenatore spagnolo, che ora alza ulteriormente l’asticella. Infatti, nel corso della conferenza precedente la sfida contro il Tottenham, Guardiola si è lasciato andare a considerazioni davvero intriganti: “Quando è davanti alla porta non sbaglia mai. Quindi, può arrivare a quota 30. Ha segnato 25 reti nell’ultima stagione e rispetto ai 30 mancano solo cinque gol. Può farlo. Ma non lo so. Non ho mai parlato con Sergio Aguero o Gabriel Jesus o lo stesso Raheem, con nessuna delle persone in primo piano, di quali sono i loro sogni e obiettivi. Puoi chiederglielo. Spero che possa continuare a segnare. Penso che gli obiettivi siano una conseguenza del nostro modo di giocare: il loro umore, il modo in cui la squadra sta giocando, senza infortuni. Non lo giudicherei se avesse segnato 30 goal o 35 o 20. Quando segna goal, sono contento. Ma se fa quello che deve fare per lui e la squadra, è già tanto”.