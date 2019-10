City, Guardiola sceglie il suo intoccabile: “Non lo venderei mai”

Per molti, il gioco di Pep Guardiola ha un fascino antico perché richiama l’idea di collettivo del calcio totale. Tutti i calciatori diventano pedine fondamentali sullo scacchiere del tecnico catalano. Ma quale giocatore è davvero imprescindibile? Il tecnico del Manchester City ha indicato uno dei Citizens ed il nome è sorprendente: Phil Foden. Lo stesso Guardiola ha confermato, come riportato dal Sun: “Non abbiamo dato a Foden un nuovo contratto a caso. È l’unico giocatore che non può essere venduto in nessuna circostanza, l’unico. Neanche per 500 milioni di euro. Phil non va da nessuna parte, Phil è il City. Non cercheremo nessun altro in quel ruolo: quando David Silva se ne va, sappiamo esattamente chi sarà il nostro nuovo mago”. Una vera e propria investitura.