City, Guardiola sicuro: “I tifosi preferiscono la Premier alla Champions”

Meglio il tris in Premier o la prima volta in Champions League? Pep Guardiola non preclude nulla, ma ha una sua opinione: “Cercheremo di sedurre i nostri fan. Tutto ciò che posso fare è dire ai nostri fan: ‘Vieni a unirti a noi e supportarci, questi ragazzi se lo meritano’. È impossibile farcela senza la sensazione che vogliamo farlo e siamo in grado di farlo. I tifosi devono sapere che senza di loro e senza l’atmosfera giusta è impossibile. Questa è una realtà del nostro club, dobbiamo accettarlo. Dobbiamo sedurli in modo che si rendano conto di quanto sia importante. So che per i fan è la Premier League il trofeo più emozionante. Sappiamo che come club abbiamo fatto sondaggi e la gente preferisce di gran lunga vincere la Premier League rispetto alla Champions League. So quanto sia speciale. Ma anche questa competizione è bella. Devono viverlo come un sogno. Abbiamo giocatori ambiziosi, vogliono vincere e fare anche un passo avanti. Abbiamo bisogno dei fan”.