City, Guardiola teme il Tottenham: “La seconda squadra migliore in Europa”

All’Etihad torna lo spauracchio Tottenham. Il ricordo della beffa nei quarti di finale di Champions League è ancora ben impresso nella mente dei tifosi del Manchester City. C’è il timore di un nuovo sgambetto da parte degli uomini di Mauricio Pochettino. Il tecnico dei Citizens, Pep Guardiola, rispetta e teme gli avversari, al punto da lasciarsi andare ad un grande elogio: “È la seconda miglior squadra in Europa. Da quando sono arrivato in Inghilterra, sono stati una squadra da tenere in considerazione”. Il catalano ha anche aggiunto di temere sia i cugini dello United che il Chelsea. Insomma, si preannuncia una Premier League altamente spettacolare.