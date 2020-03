City in crisi? Shearer non ha dubbi: “Ecco come si può salvare la stagione”

A sorpresa, dopo tanti anni, il Manchester City esce sconfitto per la seconda volta nel derby contro lo United in Premier League. Dopo il k.o. nell’andata, ora i Citizens incassano un netto 2-0 al ritorno all’Old Trafford. Il k.o. è il settimo in campionato per la formazione di Pep Guardiola e, nonostante il secondo posto, si prospetta una stagione al di sotto delle attese. L’ex bomber inglese Alan Shearer, però, è convinto che nulla sia ancora compromesso. Queste le sue dichiarazioni in un articolo scritto per il Sun: “Se Pep Guardiola risolve il problema, questa può ancora essere una stagione incredibile per il Manchester City. Devono solo accettare di non meritare di prendere nulla solamente dal gioco… Al contrario, lo United è stato superbo e Solskjaer dovrebbe ottenere un enorme credito. Otterranno comunque abbastanza punti per finire secondo, ma per il resto è stata una delusione. Detto questo, con una coppa già in bacheca, la loro stagione è tutt’altro che finita mentre inseguono altri acuti. Dopo un ottimo risultato al Real Madrid in Champions League, hanno una grande partita di ritorno. Sono anche ancora nella FA Cup (anche se non per molto, spero, con un viaggio a Newcastle!) E sono ancora in grado di sperare in un’altra stagione storica. Con poco per cui lottare in campionato, Guardiola potrebbe ben dare priorità alle altre competizioni. Non ha fatto troppe cose sbagliate da quando è arrivato in Inghilterra, quindi qualunque cosa decida di fare, sono sicuro che andrà bene”.