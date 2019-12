City in crisi? Soriano chiarisce: “Ci siamo abituati troppo bene….”

La nuova sconfitta contro il Wolverhampton ha aperto la discussione tra gli appassionati inglesi: il Manchester City è davvero in crisi? A questa domanda ha provato a rispondere l’amministratore delegato dei Citizens, Ferran Soriano. Queste le sue parole riprese dal Sun: “Direi che ciò che sta accadendo è normale. Ciò che non è normale è quello che è successo negli ultimi due anni in cui il Manchester City ha ottenuto 198 punti. La Premier League è molto competitiva: qualsiasi squadra può vincere contro qualsiasi squadra. Ovviamente non siamo contenti della quantità di partite perse, ma questa è la natura della competizione, la natura del calcio”. E i numeri gli danno ragione: con Pep Guardiola i Citizens hanno totalizzato i punteggi più alti a questo punto della stagione nel 2017/18, a quota 55, e nel 2018/19, a quota 44. I 38 punti attuali sono in linea con il primo anno del tecnico catalano a Manchester, quando ne conquistò 39.