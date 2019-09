City, Kompany sicuro: “La Champions arriverà, è solo questione di tempo”

Oggi all’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena un incontro benefico tra le leggende del City e l’All Stars della Premier League. Una sfida intrigante per gli appassionati del campionato inglese. Ad organizzare questo match è Vincent Kompany, l’uomo più atteso. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Voglio fare qualcosa per i bambini e per i ragazzi sfortunati di questa città, voglio restituirle qualcosa del tanto che mi ha dato. Voglio supportare e aiutare la causa, sono fortunato a essere in questa posizione e per questo sono dalla parte di chi combatte ogni giorno. Bisogna essere credibili e l’esempio di Raheem Sterling è perfetto: nella vita di ogni giorno, nella lotta al razzismo, è un simbolo perfetto. Ha fatto un grande passo in questa direzione. Dobbiamo essere credibili nelle lotte, in ogni senso, nel supporto a chi è più sfortunato. Io il miglior difensore? Non mi sono messo mai in competizione con gli altri, il mio viaggio è stato diverso da altri. Sono passato da battaglie, dagli infortuni. Però ho sempre combattuto per esserci e non ho mai voluto compararmi con gli altri. In due mi hanno impressionato particolarmente da avversario ma dico Virgil Van Dijk. Terry, Ferdinand, hanno lasciato una traccia importante ma quel che ha fatto Van Dijk adesso è incredibile, anche per l’impatto che ha avuto nel Liverpool, di come è cambiato il club con lui”.

CITY – “Guardiola lavora più sul sistema che sui singoli. Ha dovuto fare a lungo a meno di Aguero, di me, di Fernandinho, di De Bruyne, ma è sempre riuscito a mettere il sistema davanti. Vale anche ora per la difesa con l’infortunio di Laporte. La Champions arriverà, senza dubbio: è solo questione di tempo, se investi bene e soprattutto sulle persone giuste, arriva”.