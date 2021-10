City, la carica di Foden: “Tanti avversari, ma lotteremo per la Premier”

Il Manchester City punta ancora in alto. Ne è convinto Phil Foden

I campioni sono tornati a ruggire. Il Manchester City ha dimenticato rapidamente la sconfitta rimediata contro il Tottenham nella prima gara di Premier League. I Citizens hanno infilato una serie di successi che li ha riportati nelle posizioni di vertice. Ieri il pari nello scontro diretto per il comando contro il Liverpool. I Reds restano avanti, ma gli uomini di Pep Guardiola sembrano piuttosto convinti di poter conquistare il titolo anche quest'anno. Si tratterebbe del quarto in cinque anni. Ne è convinto l'esterno Phil Foden: "Sono convinto che anche quest’anno giocheremo fino alla fine per il titolo di campioni della Premier League. Abbiamo disputato una buona gara. Penso che avremmo meritato di più visto la prestazione che abbiamo fornito e sono dispiaciuto per la mancata vittoria, ma sappiamo bene che quest’anno ci sono molte società di alto livello in grado di lottare per il titolo".