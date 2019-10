City, la Premier è quasi impossibile: la profezia viene da… Guardiola!

Da lepre a cacciatore. Nel giro di sei mesi il mondo del Manchester City si è capovolto ed il distacco dal Liverpool preoccupa. I Citizens devono recuperare 8 punti. Un ritardo non indifferente, anche perché la squadra di Pep Guardiola ha accusato una partenza piuttosto difficile. E c’è una frase dello stesso Guardiola a destare preoccupazione tra i tifosi del City. Nel 2014 il tecnico spagnolo aveva teorizzato nel suo libro “Le confidenze di Pep” una sorta di regola con cui si stabiliva come vincere un campionato: “Nelle ultime otto partite si vince un titolo, ma sono le prime otto gare a stabilire se lo si è perso”. Se questa norma dovesse essere confermata, i Citizens rischierebbero di dire addio ai sogni di tripletta in Premier League.