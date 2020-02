City-Liverpool, sfida senza fine: dal campo di calcio si passa al tribunale?

Il tiki taka di Pep Guardiola contro il pressing a tutto campo di Jurgen Klopp. Manchester City-Liverpool è la grande rivalità degli ultimi sette anni. Un dualismo che potrebbe oltrepassare i confini del terreno di gioco per entrare nelle aule dei tribunali. Infatti, i Citizens sono stati sanzionati dall’UEFA con l’esclusione di due anni dalle competizioni europee per non aver rispettato i parametri del Fair Play Finanziario. Per evitare la dura condanna, il City potrebbe appellarsi a una vicenda apparentemente finita nell’ombra e ora tornata tremendamente attuale, con protagonisti in negativo i Reds. Al termine del 2011/12, il Liverpool viveva una stagione disastrosa, ma gettava le sue basi per la rinascita degli ultimi anni grazie all’acquisto di Dave Fallows e Barry Hunter, due guide dello scouting dei Citizens. Un passaggio divenuto controverso per la presunta diffusione di dati appartenenti al Manchester. La vicenda si era conclusa con un rimborso concordato di 1 milione di sterline. Ora, però, il City vorrebbe riaprire l’indagine per dimostrare la colpevolezza del Liverpool, riabilitando al tempo stesso la propria immagine agli occhi dell’UEFA.