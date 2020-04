City, nuova punizione dall’UEFA: colpa di un logo irregolare

Da qualche tempo tra Manchester City e UEFA i rapporti non sono certamente idilliaci. I Citizens erano finiti nel mirino della massima organizzazione calcistica europea per non aver rispettato i paletti del Fair Play Finanziario, subendo l’esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni. Ora la saga si arricchisce di un nuovo capitolo. Tutta colpa di una divisa irregolare indossata dai giocatori di Pep Guardiola prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il City è sceso in campo nel riscaldamento con una maglia che aveva un logo dello sponsor non conforme alle dispositive dell’UEFA, che impone simili riferimenti solamente sulla parte frontale e di dimensioni non superiori ai 20 centimetri. La divisa dei Citizens, invece, aveva un doppio logo, uno anteriore e uno sul retro. Di conseguenza, è arrivata una multa di 3.000 euro comminata per la violazione dell’articolo 29.02 del regolamento. Una sanzione blanda