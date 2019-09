City scatenato, Guardiola spiega: “Fermarsi sul 5-0? Mancanza di rispetto”

Il punteggio è eloquente: 8-0. Un’apoteosi per il Manchester City, una desolante umiliazione per il Watford. Tuttavia, secondo Pep Guardiola, non si è trattato di una scelta sbagliata continuare a giocare nonostante un netto 5-0 accumulato dopo solamente 18 minuti di gioco. Queste le sue parole: “Siamo stati spietati e abbiamo segnato 5 gol su 5 tiri. Pensiamo che a volte non riusciamo a segnare dopo 20 occasioni! Non abbiamo avuto troppo tempo per prepararci a questa sfida dopo la partita di Champions di mercoledì e il lungo viaggio. È stata però una bella giornata per tutti noi e per i tifosi del City: sole e tanti gol. Nel secondo tempo, anche sul 5-0, non dovevamo fermarci: sarebbe stata una mancanza di rispetto. Abbiamo invece giocato sul serio, senza fare niente di speciale”.