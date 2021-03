City, si chiude un’era: Aguero lascia il club al termine della stagione

Si conclude un’epoca in casa Manchester City: dopo 10 anni lascia il club Sergio Aguero. L’attaccante argentino è stato uno dei pilastri su cui la formazione inglese ha costruito i suoi incredibili successi negli ultimi anni. L’annuncio è stato dato dal club attraverso una nota: “Il Manchester City darà un addio affettuoso ed emozionante al leggendario attaccante Sergio Aguero quando il suo contratto scadrà questa estate. Apprezzato dai fan del City e un’icona globale del gioco, Aguero è uno dei calciatori più decorati e rispettati a indossare la maglia azzurra. È entrato a far parte di questa squadra nell’estate del 2011, ottenendo un impatto immediato segnando due volte e creando un assist al suo debutto cameo di trenta minuti nella vittoria casalinga per 4-0 contro Swansea City. È stato un inizio drammatico e impressionante che ha dato un’indicazione di ciò che sarebbe seguito. Un famoso momento è stato il suo gol mozzafiato nell’indimenticabile partita finale di quella stessa stagione contro il QPR, che si è assicurato il primo titolo di Premier League del club”.

OMAGGIO