City stangato dall’Uefa: addio a un big in caso di esclusione confermata

Il Manchester City deve fare i conti con la possibile stangata imposta dall’UEFA per aver violato alcuni requisiti del Fair Play Finanziario. I Citizens rischiano di rimanere esclusi per due anni dalle competizioni europee. Secondo quanto riportato dal Sun, i campioni d’Inghilterra in carica potrebbero trovarsi a fare i conti con addii importanti nel corso dell’estate, qualora la decisione del massimo organo federale europeo dovesse essere confermata. Il primo nome tra i possibili partenti è quello di Sergio Aguero. Il “Kun”, infatti, non ha mai fatto mistero di voler cambiare aria nei prossimi anni, magari tornando in Argentina dove ha ancora la famiglia.