City-United insieme contro il Coronavirus: donazione super ai banchi alimentari

Per una volta, Manchester si ricopre compatta. Nessuna differenza calcistica tra United e City, il derby va in soffitta almeno per qualche settimana, in attesa di tornare alla normalità. L’emergenza Coronavirus ha questo effetto, spingendo i due club a riunirsi per dare un calcio contro la drammatica situazione. I Red Devils e i Citizens hanno deciso di unire le forze donando un totale di 100.000 sterline per aiutare i banchi alimentari della Greater Manchester. Un modo per venire incontro alle persone più bisognose e alla loro crescente domanda di alimenti. Lo hanno riportato i due club con una nota ufficiale.