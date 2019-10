Clamoroso Aston Villa: cori razzisti dei tifosi verso un proprio giocatore

Una vittoria non basta sempre a rendere meravigliosa la giornata di una squadra. E’ il caso dell’Aston Villa: i Villans hanno ottenuto un largo successo sul Norwich per 5-1, ma hanno dovuto fare i conti con i cori razzisti di alcuni dei propri tifosi. Il bersaglio degli insulti è Marvelous Nakamba, centrocampista zimbawese dell’Aston Villa. Questo il comunicato della società: “Il club condanna totalmente il canto e sollecita altri sostenitori ad aiutarci a identificare i responsabili. I canti di questa natura colpiscono il buon nome dell’Aston Villa Football Club e dei nostri tifosi. Se gli autori sono identificati, saranno gestiti nel modo più efficace dal club e saranno immediatamente denunciati alla polizia. Il nostro personale di sicurezza sarà vigile nelle gare successive per garantire che chiunque tenti di ripetere questo canto venga trattato in modo severo. Sappiamo di poter contare sull’assistenza della maggior parte dei nostri fan per eliminare immediatamente questo comportamento tossico”.