Clamoroso City: rimontato e battuto dal Wolverhampton 3-2

Occhi bassi e sbarrati. I giocatori del Manchester City escono dal campo del Wolverhampton devastati da una rimonta clamorosa. I Citizens cullano a lungo il sorpasso sul Leicester in seconda posizione, ma vengono battuti in extremis dai gialloneri. La gara viene subito condizionata dall’espulsione di Ederson dopo 10 minuti per un’uscita scomposta sull’avversario lanciato a rete. Il City non sembra risentirne e al 25′ va in vantaggio grazie al rigore di Sterling, bravo a ribattere a rete dopo la parata di Rui Patricio. Nel secondo tempo gli uomini di Guardiola siglano il 2-0 ancora con Sterling, letale in contropiede e freddo davanti al portiere avversario. Poi esce fuori il Wolverhampton: al 55′ Traorè riapre l’incontro con un tiro preciso. Nel finale succede l’incredibile: Mendy perde palla e innesca l’azione del pareggio firmato da Jimenez. All’89’ la percussione di Doherty porta al sorpasso con un diagonale perfetto. Il City prova a ribellarsi, ma la punizione di Sterling finisce sulla traversa. Vincono i Wolves per 3-2.