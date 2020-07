Clamoroso dalla Spagna, trattativa aperta tra Lazio e… David Silva

La Lazio in questa stagione è andata vicina alla vittoria del campionato ed è riuscita a battere la Juventus nella finale di Supercoppa. Un campionato che nella ripresa è stato costellato da risultati negativi, decisivi poi ai fini della lotta scudetto. Lotito e Tare sono già al lavoro per l’anno prossimo e dalla Spagna in queste ore è arrivata una vera e propria bomba di mercato.

LAZIO SU DAVID SILVA

I biancocelesti infatti starebbero cercando di portare in Italia David Silva. Lo spagnolo 34enne che si è svincolato il Manchester City e ha offerte da Al-Alhi e Al-Nasr. Secondo quanto riportato da AS il giocatore vorrebbe rimanere in Europa per concludere la sua carriera e la Lazio si sarebbe fatta avanti. Il quotidiano spagnolo parla di una trattativa già in essere tra le parti. Si tratterebbe di un vero e proprio colpo per la società biancoceleste che vuole riconfermarsi l’anti-Juve.