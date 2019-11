Clamoroso dall’Inghilterra: i giocatori dell’Arsenal irridevano Emery

E’ durata poco meno di una stagione e mezza l’avventura di Unai Emery all’Arsenal. Il tecnico spagnolo, vincitore di tre Europa League consecutive con il Siviglia tra il 2014 e il 2016, paga il crollo in termini di risultati avvenuto nell’ultimo mese. Tuttavia, alla base del recente flop potrebbe esserci stato anche un rapporto tra tecnico e giocatori ormai completamente usurato. Colpa anche di alcuni atteggiamenti poco rispettosi di parte della squadra nei confronti dell’allenatore. Secondo l’Evening Standard, infatti, afferma che Emery sarebbe stato preso in giro per il suo accento spagnolo. Senza dimenticare i continui battibecchi sull’assegnazione della fascia da capitano: “Quanti ne abbiamo oggi?”, avrebbe chiesto sarcasticamente Pierre Aubameyang dopo la designazione di Granit Xhaka.