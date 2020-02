Clamoroso dall’Inghilterra, stop di due mesi alla Premier a causa del Coronavirus?

L’allarme Coronavirus ha messo in difficoltà non solo il mondo economico, ma anche quello sportivo. Alcuni club hanno provveduto con alcuni accorgimenti. Il Bayern Monaco per esempio ha vietato ai tesserati di firmare autografi e selfie mentre il Newcastle ha proibito a giocatori e staff le strette di mano. In Svizzera le misure sono state più restrittive con il campionato che è stato completamente sospeso.

PREMIER A RISCHIO – L’indiscrezione più grande però arriva dall’Inghilterra e a darla è il Telegraph. Secondo il quotidiano il governo starebbe pensando di sospendere per due mesi il campionato a causa del Coronavirus. Per ora non ci sono ancora certezze, ma l’aumento dei casi in Inghilterra è stato sicuramente motivo di riflessione da parte degli organi competenti. Dall’Inghilterra inoltre fanno sapere che si potrebbero disputare le prossime giornate a porte chiuse, proprio come in Italia.