Clamoroso Lampard: avrebbe rifiutato Terry come assistente

In campo sono stati due riferimenti per i tifosi del Chelsea. Uno era il baluardo difensivo, l’altro il centrocampista tuttofare. John Terry e Frank Lampard hanno scritto la storia dei Blues. Quest’ultimo è tornato nella sua vecchia squadra nelle vesti di allenatore, pronto a lasciare il segno. Non è stato seguito dall’amico ed ex compagno. Secondo il Birmingham Mail, sarebbe stato proprio Lampard a non voler avere con sé Terry che ora collabora all’Aston Villa. Un rifiuto destinato a far rumore.