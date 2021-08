Collymore: “Arteta uomo sbagliato per l’Arsenal. Serve Diego Simeone, il duro”

I Gunners continuano a non vincere

E' sempre nel mirino della critica il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta che ha iniziato questa stagione in Premier con una sconfitta a Brentford per 2-0. L'ex attaccante del Liverpool e dell'Inghilterra Stan Collymore ha criticato il tecnico spagnolo indicando chi può prendere il suo posto. "Mikel Arteta non è il tipo di persona che può risolvere i problemi dei Gunners. Ci vuole un manager vincente e anche caratterialmente forte. Non ha più senso perdere tempo, il club dovrebbe mettere in panchina Diego Simeone. L'argentino potrebbe essere il dittatore benevolo che era Arsene Wenger. Potrebbe essere incaricato di riformare la squadra e riportare l'Arsenal dove merita di stare". Ma Diego Simeone ha rinnovato lo scorso 8 luglio il contratto con l’Atlético Madrid prorogandolo fino al 30 giugno 2024.