Colpo Everton, Ancelotti sorride: ufficiale l’acquisto di James Rodriguez

Carlo Ancelotti può gongolare. Dopo averci provato invano nella scorsa estate, da tecnico del Napoli, finalmente avrà a disposizione dalla prossima stagione James Rodriguez. L’allenatore emiliano aveva già avuto ai suoi ordini l’estroso attaccante colombiano ai tempi del Real Madrid nel 2014/15, subito dopo l’ottima avventura del bomber ai Mondiali in Brasile. Da allora i due si erano mandati segnali di stima reciproca, ma non avevano incrociato la loro strada.

Dunque James saluta il Real Madrid e sceglie l’Everton. Per lui contratto biennale con opzione per una terza stagione con la maglia del club inglese che ora muove un importante passo in avanti nel suo processo di crescita.