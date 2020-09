Colpo Manchester United: ufficiale l’arrivo di Van de Beek

Il mercato entra nel vivo e arrivano i primi grandi colpi. Un acquisto di notevole rilievo è senz’altro quello messo a segno dal Manchester United. I Red Devils hanno prelevato Donnie Van de Beek dall’Ajax. Il calciatore ha firmato un quinquennale con opzione per l’eventuale sesta stagione consecutiva con il club inglese. Il centrocampista olandese è stato uno dei protagonisti della cavalcata europea dell’Ajax nella scorsa annata, conclusa con la semifinale persa di misura contro il Tottenham.

EMOZIONE

Lo stesso Van de Beek ha commentato le sue sensazioni ai microfoni del suo nuovo team: “Non riesco a spiegare quanto sia incredibile l’opportunità di unirmi a un club con una storia così grande. Vorrei ringraziare tutti all’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con il club. Ora sono pronto per fare il prossimo passo nella mia carriera e performare ai più alti livelli e non c’è standard più alto del Manchester United. Tutti mi hanno detto quanto è speciale l’atmosfera di Old Trafford e non vedo l’ora di provarla, una volta che sarà sicuro tornare per i tifosi. La squadra ha alcuni dei migliori centrocampisti al mondo e so che posso imparare da loro e portare la mia forza al gruppo. Parlare con il manager della sua visione della squadra, della direzione che il club vuole intraprendere è stato emozionante e non vedo l’ora di far parte di tutto questo”.

