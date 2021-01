CONMEBOL contro FA sul caso Cavani: “Non si tiene conto di fattori culturali”

Non si placano le polemiche contro la Football Association. La decisione di rifilare tre turni di squalifica e una multa a Edinson Cavani a causa della risposta a un commento sui social da parte dell’attaccante del Manchester United. Il Matador avrebbe definito “negrito” l’amico e l’espressione è stata ritenuta razzista.

RISPOSTA

Dopo la stoccata dell’Accademia della Lingua in Uruguay, ora anche la CONMEBOL critica duramente la FA. Questo il comunicato: “La CONMEBOL esprime la sua solidarietà al giocatore Edinson Cavani, sanzionato dalla Federcalcio inglese. Il provvedimento disciplinare per lo straordinario giocatore della squadra uruguaiana chiaramente non tiene conto delle caratteristiche culturali e dell’uso di determinati termini nella vita di tutti i giorni in Uruguay. Il giudizio di questo tipo di affermazioni, nell’ambito di un processo che può portare a sanzioni per l’atleta e che incidono sulla sua reputazione e buon nome, deve essere sempre effettuato tenendo conto del contesto in cui sono state fatte e, soprattutto, delle peculiarità culturali di ogni giocatore e di ogni paese. CONMEBOL condanna e condannerà sempre, con la massima energia, ogni manifestazione razzista o discriminatoria, ma non è il caso specifico per il quale è stato sanzionato Cavani”.