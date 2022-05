Conte, il dato in Premier League: meglio di lui solo Guardiola e Mourinho

Centesima in Premier League per il mister e 65esima vittoria.

Per il momento ha messo a tacere i rumors sul proprio futuro. Antonio Conte si concentra unicamente sul finale di stagione col suo Tottenham e mette in bacheca un dato importantissimo tra gli allenatori di Premier League.

Il manager italiano ex Inter, infatti, ha festeggiato nel migliore dei modi la centesima panchina in Premier League con la vittoria sul Leicester. Un successo, quello degli Spurs sulle Foxes per 3-1, che ha consentito a Conte di ottenere la personalissima 65esima vittoria in terra inglese.