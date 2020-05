Conte, l’elogio a Terry: “Non lo ringrazierò mai abbastanza”

Antonio Conte non dimentica l’esperienza in Premier League alla guida del Chelsea. Il tecnico, ora all’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Dal suo modo di allenare, fino, appunto, al successo nel massimo campionato inglese ottenuto con i blues.

ONORE – Parlando dei tempi a Londra e dell’aver allenato un campione come John Terry, Conte ha detto: “Per me è stato un vero privilegio essere il suo tecnico. Stiamo parlando di un grande uomo prima ancora che di un grande calciatore. Mi ha aiutato molto nella mia prima stagione, dentro e fuori dal campo. Sul campo di allenamento è stato molto importante per mantenere elevati gli standard di concentrazione. Non lo ringrazierò mai abbastanza per quello che ha fatto per me”.

TITOLO – Ed è anche grazie a quella leggenda blues che Conte è riuscito a trionfare in Premier League nella stagione 2016-2017. Uno dei momenti clou di quella stagione fu il successo contro Mourinho per 4-0: “Quella gara è stata importante per noi, perché vincere 4-0 contro una delle squadre più forti ti dà una spinta. In quel momento abbiamo capito che potessimo lottare per vincere la Premier League. Quella partita ci ha dato fiducia in noi stessi e abbiamo creato una sinergia fantastica con i nostri fan”.