Conte, lo strano “record”: mai una vittoria da allenatore all’Old Trafford

Niente da fare per il tecnico del Tottenham che perde ancora in casa dei Red Devils.

Alla vigilia temeva Cristiano Ronaldo ma alla fine è stato "punito" da altri fuoriclasse. Parliamo di Antonio Conte e del suo Tottenham , usciti sconfitti per 2-0 dall' Old Trafford nel match di Premier League giocato nella notte. Gli Spurs sono andati k.o. colpiti dalle reti di Fred e Bruno Fernandes.

Una sconfitta che per il manager italiano non è una novità. Almeno all'Old Trafford. La tradizione dell'ex Inter e Juventus, infatti, continua in terra inglese dove, da tecnico del Chelsea e adesso del Tottenham è sempre uscito battuto da questo leggendario stadio.